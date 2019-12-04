Как открутить гайку с сорванными гранями или выкрутить слизанный болт

Самостоятельный ремонт какого-то автомобильного агрегата часто проводится с некоторыми сложностями. Если вы имеете дело, например, со старым выпускным коллектором, то здесь точно будет проблема с заржавевшими болтами и гайками. Поэтому всегда стоит помнить о некоторых варианта и выбрать среди них самый подходящий для конкретных условий.

Та же проблема часто возникает при ремонте глушителя, в котором открутить гайку или какой-то болт довольно сложно из-за того, что под действием высоких температур, а также их перепада, гайка или болт постепенно покрывается ржавчиной. Здесь же скапливается грязь, которая от температуры просто спекается, закупоривает резьбу.

Как открутить гайку с сорванными гранями

Если вы заметили, что на ремонтируемом агрегате имеются подобные проблемы, то спешить точно не нужно. Стоит подходить грамотно к решению этих вопросов.

Важно тщательно изучить болт и гайку, которые предстоит выкручивать. Когда есть резьба, которая выступает над гайкой, то её стоит очистить от ржавчины. Это необходимо для облегчения хода самой гайки. А также бывает полезно промочить эту часть болта жидкостью WD-40. Если её нет под рукой, то можно будет воспользоваться тормозной жидкостью, дизтопливом или керосином.

Если заранее подумать о том, что предстоит сложная работа по выкручиванию ржавых болтов, то можно прикупить средство на основе дисульфида молибдена. Такой препарат помогает справиться с деталями, у которых резьба практически наполовину уже разъедена ржавчиной.

После того как вы нанесли подобные жидкости на гайку и болт, подождите не менее 20 минут. Это время отводится для того, чтобы произошло проникновение растворителей ржавчины между витками резьбы. Чтобы не стоять сложа руки в это время можно немного простукивать снимаемые элементы для облегчения проникновения жидкости. Частые несильные постукивания способствуют ускорению растворения ржавчины, что позволяет уже немного сдвинуть гайку относительно её болта.

Как открутить болт или гайку с сорванными гранями

Эффект несильной вибрации при съёме ржавых элементов используется в пневматических гайковёртах, которыми часто пользуются профессиональные автомобильные слесари. Подобный принцип действия имеет и ударная отвёртка, которая считается намного более эффективной, чем простая.

Только после того, как будут проведены вышеуказанные действия, стоит приступать к откручиванию заржавевшей гайки. Само откручивание стоит производить с использованием накидного ключа или головки. Такой инструмент обхватывает все грани. В отличие от рожкового ключа, который контактирует только с двумя гранями.

Если на гайке имеются уже зализанные грани, то инструменты типа накидной головки могут не справляться. В этом случае придётся воспользоваться специальной пастой, помогающей зафиксировать ключ на тех гранях крепежа, на которые в обычных условиях сложно воздействовать. Очень популярной является подобная паста от фирмы Liqui Moly.

Бывает, что усилия для откручивания гайки не хватает. Помогает использование трубы в качестве рычага. Однако такие действия оказываются эффективными только при условии, что гайка накручена на болт. Если речь идёт о закоревшей шпильке, то её просто можно обломать.

Итак, подведём некий итог и перечислим используемые способы и инструментарий для удаления заржавевшей гайки: